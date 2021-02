Everton : le message de Carlo Ancelotti après le derby

Everton a rompu le signe indien ce samedi face à Liverpool. Après 22 ans d'abstinence, les Toffees ont enfin raflé la mise face au champion d'Angleterre. Un probant succès (2-0) obtenu à Anfield Road, ce qui rend l'événement encore plus symbolique pour les hommes de Carlo Ancelotti.

Quelques minutes après cette victoire historique, le manager italien s'est exprimé sur ses réseaux sociaux. « Ce match est dédié aux supporters d'Everton. Vous avez été patients, maintenant nous pouvons célébrer ensemble, » a ainsi commenté l'ancien entraîneur du PSG. Les fans d'Everton se souviendront encore longtemps de ce 20 février 2021...

This game is dedicated to the Everton Fans. You have been patient and now we celebrate together. #COYB pic.twitter.com/F5bsVZK2Er