Le Real Madrid veut faire un nouveau sale coup au PSG

Cette saison, le Real Madrid a tout réussi, ou presque. Largement vainqueur de la Liga, le club madrilène a aussi remporté (encore une fois) la Ligue des champions en dominant le Borussia Dortmund en finale. Sur le terrain, tout s’est bien passé pour la formation emmenée par Vinicius Jr. Et pour que le club puisse continuer à dominer l’Europe, la direction n’a pas arrêté de travailler sur le marché des transferts. Dans ce sens, il y a quelques jours déjà, le Real Madrid a annoncé le très gros coup Kylian Mbappé.

La star française est arrivée libre en provenance du PSG. Une énorme affaire pour le club espagnol qui récupère l’un des meilleurs joueurs du monde sans dépenser le moindre centime. Un peu moins pour Paris qui espérait réussir à le faire prolonger pour récupérer une indemnité de transfert. Et malgré cette belle arrivée, le Real Madrid n’a pas fini de se montrer actif sur le marché des transferts. Au contraire. Florentino Pérez se distingue par sa capacité à tout anticiper. Dans ce sens, plusieurs renforts ont déjà été ciblés pour les années à venir. Outre Alphonso Davies qui pourrait débarquer rapidement, on parle également de la pépite allemande Florian Wirtz pour la saison prochaine.

Un nouveau départ libre

Ce mercredi, la presse espagnole évoque un autre dossier. Selon AS, le Real Madrid pense aussi à renouveler son couloir droit. Auteur d’une saison XXL, peut-être la meilleure de sa carrière, Dani Carvajal va bien sur continuer avec son club formateur. Sous contrat jusqu’en 2025, il devrait normalement prolonger d’une année supplémentaire (2026). Pour sa doublure, Lucas Vazquez, il va quitter le club en 2025. Et le Real Madrid cible deux joueurs pour ce poste de latéral droit à l’avenir : Reece James et Achraf Hakimi. L’international marocain est la priorité à ce poste.

Il n’a jamais caché son envie de revenir dans son club de cœur. Et avec le transfert de son ami proche Kylian Mbappé, le voir revenir semble comme une évidence. Selon les informations du média madrilène, le Real Madrid ne compte pas négocier un transfert avec le PSG puisque les relations entre les deux clubs sont tendues. Les Merengues veulent attendre 2026 pour récupérer libre le Marocain. Cela coïnciderait donc avec la fin d’aventure de Carvajal à droite. Le Real espère qu’Achraf Hakimi ne prolongera pas avec le PSG qui négocie depuis quelques semaines pour lui faire signer un nouveau contrat. L’idée est donc de faire comprendre au Marocain que refuser cette prolongation lui ouvrirait directement les portes du Real Madrid dans 2 ans… Et cela ne va pas plaire du tout au PSG.