Euro 2020: Puma, ou l'art de miser sur les bonnes nations

Comme lors de chaque grande compétition, les équipementiers se battent aussi pour le titre. C'est pour cette raison qu'ils essayent d'accompagner les nations qui leur donneront le plus de visibilité et de popularité. Si comme toujours, Nike et adidas dominent les débats en représentant les pays qui font office de favoris pour la victoire finale, Puma a eu le nez fin en misant sur des nations plus modestes sur le papier mais qui ont jusque-là très bien performé.

La suite après cette publicité

Comme lors de l'Euro 2016 en France, Puma équipe l'Italie, l'Autriche, la Suisse et la République Tchèque. Entre les deux éditions, la marque au félin bondissant a tout de même perdu la Slovaquie, désormais équipée par Nike. Mais même avec une nation de moins dans son écurie, la marque allemande reste celle qui réalise sans doute la meilleure opération à son échelle puisque toutes les nations qu'elle équipe sont officiellement qualifiées pour les huitièmes de finale.

Nike et adidas, qui sont les deux mastodontes du marché, ne peuvent pas en dire autant puisque plusieurs sélections qu'ils représentent sont d'ores et déjà éliminées. Au vu des phases de poules, Puma peut même se permettre de rêver à une victoire italienne, comme lors de la Coupe du monde 2006. La Nazionale de Roberto Mancini était en effet attendue au tournant mais elle a sans doute été l'équipe la plus impressionnante jusque-là, offrant un beau coup de projecteur sur les maillots Puma.

La marque allemande avait bien besoin de cette bonne publicité au vu des réactions des supporters lors de la sortie des maillots extérieur de ses nations. Dévoilées juste avant l'Euro, les secondes tuniques de l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la République Tchèque sont quasiment similaires et comportent un design minimaliste que n'ont pas vraiment appréciés les supporters.

Même avec des maillots qui ne sont pas forcément populaires, Puma pourrait surfer sur le succès de son écurie et voir ses ventes de maillots s'envoler puisque plus la compétition avance, plus les supporters s'impliquent et montrent leur fierté en portant des tuniques ou autres écharpes aux couleurs de leur pays. Il n'y a qu'à voir le nombre de Français ayant encore les maillots des Coupes du monde 1998 et 2006 floqués du nom de Zidane pour se rendre compte que les grands parcours définissent en grande partie les ventes de maillots.

Ainsi, bon nombre d'Italiens pourraient craquer pour un maillot de Manuel Locatelli quand les Autrichiens, les Suisses et les Tchèques pourraient respectivement se faire plaisir ou faire plaisir en achetant des maillots de David Alaba, Xherdan Shaqiri ou encore Patrik Schick. Pour rappel, les maillots de l'Euro 2020 sont disponibles sur Foot.fr !