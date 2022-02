Rayo Vallecano - Real Madrid : les compositions sont tombées

La 26e journée de Liga offre un duel entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid. A domicile, le Rayo opte pour un 4-2-3-1 avec Luca Zidane dans les cages derrière Iván Balliu, Mario Suarez, Alejandro Catena et Fran Garcia. Le double pivot est assuré par Oscar Valentin et Santi Comesaña. Seul en pointe, Sergi Guardiola est soutenu par Bebé, Oscar Trejo et Alvaro Garcia.

De son côté, le Real Madrid opte pour un 4-3-3 avec Thibaut Courtois comme dernier rempart. Devant lui, Dani Carvajal, Eder Militão, Nacho Fernandez et Ferland Mendy composent la défense. Casemiro prend place en sentinelle auprès de Luka Modric et Toni Kroos. Enfin, Marco Asensio, Karim Benzema et Vinicius Junior constituent le trio d'attaque.

Les compositions

Rayo Vallecano : Zidane - Balliu, Suarez, Catena, F. Garcia - Valentin, Comesaña - Bebé, Trejo, A. Garcia - Guardiola

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militão, Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius