Barça : Josep Maria Bartomeu en rajoute une couche sur l'arbitrage du Clasico

Le penalty accordé au Real Madrid lors du Clasico de samedi continue de faire parler. Dans la journée, des médias espagnols ont dévoilé qu'un arbitre de touche avait signalé une faute de Sergio Ramos sur Clément Lenglet, avant que le Français tire son maillot. L'arbitre principal, Juan Martínez Munuera, a cependant bien sifflé penalty pour les Merengues, vainqueurs de la rencontre sur le score de 3-1. Présent devant les médias ce lundi soir, Josep Maria Bartomeu a été interrogé à ce sujet.

« On m'a informé de l'existence d'un audio d'une conversation avec un arbitre de touche pendant le Clasico. On va défendre nos intérêts et analyser ça aujourd'hui et demain. Ce n'est pas possible que la VAR soit utilisée d'une manière dans un match, et d'une autre manière dans un autre match. Le penalty de l'autre jour, justifié pour certains et non-justifié pour d'autres, a changé le cours du match. On demande une réflexion collective à la Fédération, on veut les résultats les plus justes possibles », a expliqué le président du Barça. On risque donc d'entendre parler de ce match pendant longtemps...