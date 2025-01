Sadio Mané répond cash sur son avenir

Sadio Mané fait partie de ces joueurs qui ont décidé de quitter le football européen pour rejoindre l’Arabie saoudite. Arrivé à Al-Nassr à l’été 2023, l’attaquant sénégalais semble s’épanouir sous le maillot de l’équipe de Riyad. Auteur de 5 buts en 16 matchs de Saudi Pro League cette saison, le joueur de 32 ans affiche toujours de belles performances, qui lui valent d’être notamment associé à l’Inter Milan. Mais l’ancien Munichois a calmé les rumeurs.

De passage en zone mixte après la victoire d’Al-Nassr face à Al-Khaleej (3-1), Sadio Mané a été interrogé sur ces bruits de couloir qui l’envoient en Italie. Et l’ancien joueur de Liverpool a préféré botter en touche, expliquant vouloir se concentrer sur son équipe actuelle : « Je pense que cela fait partie du football, et en tant que joueur, il faut accepter cela. Les rumeurs existent toujours, mais je ne suis plus un jeune joueur qui se laisse affecter. Je suis ici, concentré sur mon équipe. Cela ne me dérange pas. Mon objectif est de rester avec Al-Nassr et de contribuer à remporter des titres. »