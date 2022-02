Ajaccio-Rodez : accusé de racisme, Julien Célestine se défend

Samedi, l'AC Ajaccio a glané un précieux succès dans la course à la montée en Ligue 1 en s'imposant en Corse face au Rodez Aveyron Football (2-1). Cette rencontre de la 26ème journée de Ligue 2 a aussi fait couler de l'encre ces dernières heures pour une plus triste affaire. L'attaquant ajaccien Mounaïm El Idrissy (24 ans) a en effet dénoncé des propos racistes proférés à son encontre au cours de cette partie. Fou de rage sur le terrain contre un Ruthénois à la 26ème minute, le n°7 de l'ACA a finalement vu l'arbitre du soir, M. Vernice, reprendre le match après 3 minutes, faute de preuves. Rapidement ciblé par ces attaques, le capitaine de Rodez Julien Célestine a tenu à réagir par le biais d'un communiqué.

« Aujourd’hui je me sens atteint dans mon intégrité d’homme et de footballeur. Je suis profondément choqué par les propos que l’on m’attribue et démens avec fermeté les avoir tenus. De par mon histoire familiale et mes origines multiples le racisme ne peut faite partie de mon éducation. Si par mon rôle de défenseur j’ai pu menacer la tranquillité du joueur qui m’accuse, c’est le rôle qui m’incombe. Qu’on me juge sur ma valeur sur le terrain et non sur des mots qui n’ont jamais été prononcés. "Les racistes sont des gens qui se trompent de colère." Je suis blessé pas en colère. »