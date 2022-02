Ligue 2 : Le Havre enfonce Nancy, Dunkerque et Valenciennes l'emportent, Ajaccio confirme face à Rodez

16, c'est le nombre de buts qui ont été inscrits au cours des 8 matchs de Ligue 2 de ce samedi à 19h. Après la victoire (3-1) plus tôt dans la journée du Paris FC (2e) face à Sochaux, le reste du championnat entrait en action en début de soirée. Des buts sur tous les terrains et aucun match nul au menu pour cette 26e journée de l'antichambre du football français. Les équipes du haut de tableau ont d'ailleurs fait le travail puisque Ajaccio (3e) a remporté son duel à domicile face à Rodez (13e au coup d'envoi), grâce notamment au septième but en championnat de l'attaquant de 36 ans, Riad Nouri.

De son côté, Auxerre (4e) s'est défait dans son Stade de l'Abbé-Deschamps de Quevilly (16e) tandis que Le Havre (8e) a enfoncé un peu plus Nancy, lanterne rouge du championnat qui compte désormais 8 points de retard sur le premier non-relégable. Les Normands passent 6e et réduisent l'écart avec Sochaux en vue des play-off de fin de saison. Dans les autres rencontres, les bonnes opérations sont pour Amiens et Caen vainqueurs de leurs duels face à Nîmes et Bastia mais surtout pour Dunkerque et Valenciennes qui se rassurent dans leur course au maintien avec des victoires à domicile pour les deux formations. Niort a réalisé la mauvaise opération du week-end avec sa défaite sur la pelouse du Roudourou face à Guinguamp.

Tous les résultats des matchs de 19h en Ligue 2 :