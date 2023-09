L’Eintracht Francfort réclame maintenant 110 M€ pour Randal Kolo Muani !

La suite après cette publicité

Il reste encore une petite chance de voir débarquer Randal Kolo Muani au PSG avant la fin du mercato estival, ce vendredi soir. Pourtant, les dernières nouvelles n’étaient pas du tout positives. Comme révélé sur notre site, un accord total a été trouvé entre Randal Kolo Muani, son club de Francfort et le PSG. Le montant de l’indemnité s’élevait à 90 M€, comme révélé sur notre site. Mais pour complètement boucler ce dossier, Francfort devait dégoter le successeur de Kolo Muani. Le PSG avait donc proposé de laisser partir Hugo Ekitike à l’Eintracht, mais aucun n’a été trouvé.

Une solution a tout de même tenté d’être trouvée pour faire venir Hugo Ekitike à l’Eintracht Francfort durant toute la journée de ce vendredi. Mais l’ex-attaquant du Stade de Reims a refusé d’aller en Bundesliga. Et depuis, Paris était en colère contre son numéro 44 et son entourage. Mais la direction parisienne va encore tout tenter pour faire aboutir le dossier durant ces dernières heures du mercato estival. Et une solution de dernière minute pourrait satisfaire tout le monde.

Un montant trop élevé pour le PSG

La presse allemande et Le Parisien annoncent que les Allemands réclament maintenant pas moins de 110 millions d’euros pour lâcher leur attaquant - auteur d’une première saison très prolifique à l’Eintracht Francfort (23 buts et 17 passes décisives en 46 matches) - soit 20 millions d’euros de plus que ce qui avait été demandé plus tôt dans la journée.

Un montant bien trop élevé pour la direction parisienne, qui estime que le tarif ne correspond pas à un joueur arrivé en provenance du FC Nantes, il y a un an. Mais Francfort à ses arguments, puisque le club allemand ne peut recruter de remplaçant à Randal Kolo Muani, étant donné que le mercato a fermé ses portes en Allemagne ce vendredi, à 18 heures. Les discussions se poursuivent toujours dans l’espoir d’un ultime accord.