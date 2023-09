Accord total entre le PSG et l’Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani !

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain réalise un sprint très intéressant pour la fin de son mercato. Après avoir chipé Ousmane Dembélé au FC Barcelone en échange de « seulement » 50 M€, le club de la capitale est en passe de s’offrir une autre recrue internationale tricolore : Randal Kolo Muani (24 ans).

Auteur d’une première saison très prolifique à l’Eintracht Francfort (23 buts et 17 passes décisives en 46 matches), l’ancien pensionnaire du FC Nantes est sur le point de rentrer en France, un peu contre toute attente. Déclaré intransférable par le club allemand, RKM devrait finalement rejoindre la bande de Kylian Mbappé. Un bel atout puisque le vice-champion du monde peut évoluer aussi bien dans l’axe que sur un côté.

Une attaque bleue

Après avoir demandé à ses dirigeants de le laisser partir, Kolo Muani s’était rapidement mis d’accord avec le PSG, comme nous vous l’avions révélé. Il ne restait plus qu’aux Rouge et Bleu d’en faire de même avec l’Eintracht. Paris avait alors formulé une première offre comprise entre 60 et 70 M€. Face au refus germanique, une deuxième (70 M€ + bonus) avait alors été dégainée.

Aujourd’hui, nous pouvons vous annoncer qu’un accord total a été trouvé entre les trois parties. Le montant de l’indemnité s’élèverait à 90 M€. Après seulement un an passé en Bundesliga, Randal Kolo Muani prend la direction de la capitale. De son côté, l’Eintracht est sans doute déçu de voir son attaquant vedette partir si vite, mais Francfort se consolera en réalisant une énorme plus-value avec un joueur arrivé libre de tout contrat en 2022. Dernier écueil tout de même, que l’Eintracht dégote le successeur de Kolo Muani. Cela ne sera pas forcément Hugo Ekitike, avec lequel aucun accord n’a encore été trouvé. Un plan B a même été activé par Francfort.