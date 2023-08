Le PSG fait une deuxième offre pour Randal Kolo Muani !

La suite après cette publicité

Le PSG fait tout son possible pour attirer Randal Kolo Muani dans ses filets. Après avoir obtenu l’accord du joueur en fin de semaine dernière, le club de la capitale a pris contact avec l’Eintracht Francfort pour arracher la signature de l’ancien attaquant du FC Nantes. Après avoir essuyé un premier refus, Luis Campos est reparti à l’assaut avec une seconde offre de 70 M€ assortie de divers bonus.

Mais l’affaire est loin d’être simple. Le club allemand, qui avait récupéré l’attaquant tricolore libre de tout contrat en provenance du FC Nantes, n’entend pas se séparer aussi facilement de son meilleur joueur qui a tant régalé la saison passée (23 buts et 14 passes décisives en 46 matches TCC en 2022-23) et qui s’est déjà montré décisif en marquant le seul but de la rencontre face à Darmstadt.

À lire

PSG : la réunion entre Kylian Mbappé et le Qatar qui change tout

La réponse de Francfort est attendue par le PSG

Interrogé à l’issue de la victoire de sa formation, le coach de Kolo Muani, Dino Toppmöller n’a pas tari d’éloges sur son joueur. «Le fait qu’il ait marqué le but à la fin et qu’il nous ait encore aidés, comme la semaine dernière, en marquant le 1-0, nous sommes bien sûr très heureux qu’il soit là. Je ne peux pas vous dire pour l’instant combien de temps il sera là. Je préférerais dire qu’il est là pour un certain temps encore. Mais comme je l’ai dit, vous l’avez mentionné correctement, la première offre est arrivée. Attendons de voir. Mais j’ai toute confiance en nos directeurs sportifs. Ils auront toutes les cartes en main. Et en fin de compte, bien sûr, c’est aussi une question économique pour le club. Nous travaillons avec les joueurs qui sont avec nous aujourd’hui. Kolo est là. Nous sommes très heureux qu’il soit là. Nous espérons qu’il restera un peu plus longtemps et qu’il marquera plus de buts pour nous».

La suite après cette publicité

Reste à connaitre la réponse de l’Eintracht Francfort à cette nouvelle offensive parisienne. Une chose est sûre, cette dernière offre démontre la volonté des champions de France en titre de boucler l’opération d’ici le 1er septembre. S’il débarque à Paris, l’ancien Nantais pousserait encore un peu plus Hugo Ekitike vers la sortie, mais montrerait une fois encore la vraie volonté du PSG de franciser un peu plus son effectif. On pourrait ainsi avoir ni plus ni moins que l’attaque de l’Equipe de France avec Mbappé, Kolo Muani et Dembelé.