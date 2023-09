Le Paris Saint-Germain est fou de rage contre Hugo Ekitike

La suite après cette publicité

Après avoir chipé Ousmane Dembélé au FC Barcelone en échange de 50 M€, le Paris Saint-Germain a bouclé l’arrivée de Bradley Barcola, en provenance de l’Olympique Lyonnais. En plus d’avoir déjà enrôlé Gonçalo Ramos et Marco Asensio au début du mercato. Mais cela n’est pas tout, puisque l’autre grande cible du mercato estival parisien est Randal Kolo Muani. Auteur d’une première saison très prolifique à l’Eintracht Francfort (23 buts et 17 passes décisives en 46 matches), l’ancien pensionnaire du FC Nantes reste sur le point de rentrer en France.

Comme révélé sur notre site, un accord total a été trouvé entre les trois parties. Le montant de l’indemnité s’élèverait à 90 M€. Après seulement un an passé en Bundesliga, Randal Kolo Muani prend la direction de la capitale. Mais pour complètement boucler ce dossier, Francfort devait dégoter le successeur de Kolo Muani. Le PSG avait donc proposé de laisser partir Hugo Ekitike à l’Eintracht, mais aucun accord n’avait encore était trouvé jusqu’à présent.

Comme cela a été confirmé par L’Équipe, une solution a tout de même tenté d’être trouvée pour faire venir Hugo Ekitike à l’Eintracht Francfort durant toute la journée. Mais l’ex-attaquant du Stade de Reims a refusé d’aller en Bundesliga. Et depuis, Paris est en colère contre son numéro 44 et son entourage. En effet, cela complique logiquement le dossier, qui est devenu très difficile, mais la direction parisienne va encore tout tenter pour faire aboutir le dossier, selon nos informations.

Il faudra maintenant convaincre Francfort de lâcher l’international français, sachant que le club allemand ne pourra pas recruter son remplaçant étant donné que le marché des transferts allemand a fermé ses portes à 18h, ce vendredi. En France, le marché des transferts ferme à 23h, ce qui laisse encore quelques heures à Paris pour boucler un accord… à moins d’activer une autre piste de dernière minute pour ne pas terminer le mercato les mains vides.