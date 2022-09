Lionel Messi encense Kylian Mbappé

Coéquipiers au Paris Saint-Germain depuis un peu plus d'un an dans la capitale française, l'Argentin Lionel Messi et Kylian Mbappé s'entendent à merveille aussi bien sur le terrain qu'en dehors. C'est donc assez fréquent et logique d'entendre l'un des deux compères parler en bien de l'autre. Et cette fois-ci, c'est l'homme aux sept Ballons d'Or qui s'est illustré par une sortie fracassante sur collègue de l'attaque parisienne.

Le génie argentin n'a pas tari d'éloges sur le Tricolore. « Kylian est un joueur différent, une bête qui est très forte en un contre un, qui va dans l'espace, qui est très rapide, qui marque beaucoup de buts. C'est un joueur complet et il l'a prouvé pendant des années, et dans les années à venir, il sera certainement parmi les meilleurs » s'est confié Lionel Messi pour TUDN. Une nouvelle sortie qui prouve tout le bien qu'il pense à propos de l'international français.