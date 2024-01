La réponse cash de Jürgen Klopp sur Jordan Henderson

L’été dernier, Jordan Henderson a poussé pour quitter Liverpool et rejoindre Al-Ettifaq. Pourtant, Jürgen Klopp a tenté de le retenir. Mais le joueur de 33 ans voulait relever un nouveau challenge. Quelques mois plus tard, l’Anglais a finalement quitté son club pour rejoindre l’Ajax. Une décision commentée par son ancien entraîneur.

«Je suis content pour lui car il a l’air heureux et c’est la chose la plus importante pour moi. Je ne lis pas ces histoires, les gens critiquent ce transfert, d’abord là-bas et maintenant quand il revient (en Europe). Je ne sais pas comment nous osons juger, nous avons une vie et parfois vous prenez des décisions et c’est différent après les avoir prises. Quand je lui ai parlé, 99% de ses arguments étaient liés au football. Il y avait beaucoup de choses à développer là-bas. Mais ensuite il a pensé qu’il valait mieux revenir avec sa famille. L’Ajax est un club sensationnel.» Henderson peut compter sur le soutien de Klopp.