OL : le PSG à l'affût pour Memphis Depay

L'Olympique Lyonnais tente par tous les moyens de retenir son capitaine Memphis Depay. En fin de contrat à l'OL en juin prochain, les dirigeants rhodaniens ont déjà formulé des propositions contractuelles à l'international néerlandais. Celles-ci ont toutes été éconduites pour le moment et pour cause. Le numéro dix lyonnais souhaite tout simplement rejoindre un club plus huppé l'été prochain et le FC Barcelone reste une de ses destinations privilégiées. Mais un autre club pourrait se manifester l'été prochain : le PSG.

La suite après cette publicité

Selon les informations du Parisien, les dirigeants du champion de France suivrait avec attention ce dossier et le profil de l'attaquant lyonnais plairait énormément en interne. Si Kylian Mbappé ou Julian Draxler devaient s'envoler vers d'autres cieux, le directeur sportif Leonardo s'inviterait à la table des prétendants. A deux jours du choc entre l'OL et le PSG, cette information va ajouter encore un peu plus de piment à cette rencontre capitale dans la course au titre...