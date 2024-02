Inter Miami : Lionel Messi sifflé et hué à Hong-Kong

Après un match nul contre le Salvador (0-0), les joueurs de l’Inter Miami ont concédé trois défaites consécutives contre le FC Dallas (0-1), puis contre Al-Hilal (3-4), avant de se faire pulvériser par Al Nassr, sans Cristiano Ronaldo (6-0). Ce dimanche matin, la franchise floridienne s’est enfin imposée contre une équipe All-star des meilleurs joueurs du Championnat d’Hong-Kong (4-1). Une victoire à laquelle Lionel Messi n’a pas participé, puisqu’il souffre d’une inflammation à l’adducteur.

Des huées et des sifflets ont alors envahi les tribunes, où plus de 38 000 spectateurs, qui avaient payé au moins 115 euros pour voir la star argentine, étaient furieux. «Nous voulons Messi», a même scandé une partie du stade. «Il était très risqué pour le footballeur de pouvoir jouer aujourd’hui. Je m’excuse auprès des supporters pour son absence et je comprends leur déception», a expliqué Tata Martino, le manager des Hérons.