Amical : l’Inter Miami gagne enfin en pré-saison contre Hong Kong All-Stars

Malgré l’arrivée de Luis Suárez cet été, l’Inter Miami réalise une pré-saison trés compliquée. Après un match nul contre le Salvador (0-0), les joueurs de Miami ont concédé trois défaites consécutives contre le FC Dallas (0-1), puis contre Al-Hilal (3-4), avant de se faire pulvériser par Al Nassr, sans Cristiano Ronaldo (6-0).

Opposés à une équipe All-star des meilleurs joueurs du Championnat d’Hong-Kong, les Hérons l’ont facilement emporté grâce à des réalisations de Robert Taylor, Lawson Sunderland, Leonardo Campana et Ryan Sailor (4-1). La formation remaniée de Tata Martino, sans Lionel Messi, ni Luis Suarez, s’offre une première victoire avant d’affronter le Vissel Kobe (Japon) et le club d’enfance de Lionel Messi, les Newell’s Old Boys pour terminer sa pré-saison.