Thomas Tuchel balance sur le vestiaire du PSG !

Cela va bientôt faire trois ans que Thomas Tuchel a quitté le PSG. En froid avec Leonardo, le directeur sportif de l’époque, l’entraîneur allemand avait été remercié le 23 décembre pour laisser place quelques jours plus tard à Mauricio Pochettino. Depuis, il a connu le succès en Ligue des Champions avec Chelsea, puis le licenciement et un nouveau poste au Bayern. Souvent contesté depuis son arrivée en Bavière, il a tout de même remporté le titre en Bundesliga en mai dernier, au nez et à la barbe du Borussia Dortmund.

Et si ses années parisiennes lui manquaient ? Le technicien de 50 ans s’est longuement confié sur son passage en France à l’occasion d’une rencontre autour des événements sportifs à Munich. Invité en plateau, il explique la différence de mentalité entre les vestiaires à Paris et à Munich. « J’avais un état d’esprit très allemand où l’on tire beaucoup de certaines règles. Un certain comportement qui devrait toujours être présent. Mais il existe différentes manières de constituer une équipe», entame-t-il dans des propos relayés par Bild, avant de détailler.

Tuchel : «vous ne savez pas à quoi nous avons dû faire face à Paris !»

«À Paris, par exemple, les règles sont complètement différentes qu’ici. Cela m’aide à mieux comprendre mes joueurs. Quand j’entends ici au Bayern, un certain comportement de la part d’un joueur est inacceptable, cela me fait rire parce que je me dis : vous ne savez pas à quoi nous avons dû faire face à Paris !, s’amuse Tuchel, pensant sans doute à certains épisodes avec Neymar ou la fameuse sortie à Ibiza pendant le covid. Cela me rend plus calme. Je comprends mieux pourquoi le comportement de certains joueurs. Je leur donne plus d’espace que je n’aurais pu le faire auparavant si j’étais resté en Allemagne toute ma carrière.»

Il a aussi pu côtoyer quelques stars dans le vestiaire, Neymar et Mbappé en premier lieu. «Le groupe est toujours prêt à soutenir une superstar qui marque toujours. Le problème, c’est quand la superstar ne rend rien au groupe ou ne montre pas de respect», avertit celui qui a managé pas mal de grands noms dans sa carrière. Il assume d’ailleurs leur offrir une place particulière dans un vestiaire. «Certains ont aussi besoin d’être mis en avant, il ne faut pas les rendre plus petits qu’ils ne le sont. Ce ne sont que les tops joueurs, ce n’est pas grave. Ils marquent vos buts.»

Une méthode douce assumée avec les stars du PSG

Comme une manière d’accepter cette hiérarchie qui se met en place naturellement. Tuchel explique que les grands joueurs sont faits d’un bois différent des autres, surtout dans l’aspect mental des choses. «Ils sont très exigeants et pleins de talent. Ils ont un grand ego qui les fait avancer. Mais vous avez besoin d’une bonne relation avec eux, sinon vous ne pourrez pas les convaincre de vos idées.» On comprend mieux alors sa méthode qualifiée parfois de calinothérapie avec certains grands noms du vestiaire parisien. C’était sa manière à lui de manager le PSG.