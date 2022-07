Le groupe de l'OM avec ses recrues pour le stage en Angleterre

Après avoir facilement battu Marignane Gignac (4-1) à la Commanderie, puis avoir été giflé par Norwich (0-3) au stade Parsemain de Fos-sur-Mer, l'Olympique de Marseille s'en va disputer ses troisième et quatrième matches de préparation estivale en Angleterre. Les Olympiens seront confrontés à Middlesbrough, formation de Championship, ce vendredi 22 juillet, à 20h. Il affronteront ensuite, le mercredi 27 juillet (20h30), le Betis, au Proact Stadium de Chesterfield.

Pour tenter de bien figurer dès ce soir au Riverside stadium, Igor Tudor a emmené 28 joueurs dans ses bagages. Parmi lesquels, les recrues de l'été Ruben Blanco, Isaak Touré, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss et Luis Suarez. Les jeunes Simon Ngapandouetnbu, Yakine Said M'Madi, Oussama Targhalline, Bartuğ Elmaz et Salim Ben Seghir sont toujours de la partie.