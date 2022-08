C3, Stade Rennais : la réaction de Florian Maurice après le tirage au sort

Invité à réagir sur la chaîne L'Equipe après le tirage au sort de la Ligue Europa, Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, s'est exprimé sur les futurs adversaires du club breton. Placés dans la poule B, les Rennais croiseront ainsi le fer avec le Dynamo Kiev (UKR), Fenerbahçe (TUR) et l'AEK Larnaca (CHY). Un tirage compliqué et des déplacements périlleux en prévision pour la formation bretonne. «Un groupe ouvert avec deux clubs, le Fenerbahçe et le Dynamo Kiev qui sont habitués à jouer ce type de compétition depuis quelques temps maintenant, deux adversaires difficiles et un que je connais moins mais c’est toujours délicat d’aller jouer dans ce genre de pays-là, s'ils sont là c’est aussi parce que cette compétition est désormais ouverte à un plus grand nombre de clubs, un groupe ouvert où on aura envie de bien figurer et de sortir», a ainsi déclaré le dirigeant rennais avant d'ajouter.

«On s’est qualifié à la dernière seconde la saison passée pour avoir accès à la Ligue Europa, c’est un stade supplémentaire, c’est une banalité de dire qu’on a envie d’aller le plus loin possible, déjà sortir du groupe et après on se donnera les moyens. Dire que je veux aller en finale, c’est une évidence, dire qu’on veut la gagner, c’est une évidence, maintenant le chemin est long. On se doit d’être ambitieux, on donnera tout pour la jouer à fond car c’est interdit de galvauder une telle compétition». Le message est passé ! En attendant, le Stade Rennais se déplacera à Lens ce samedi à 21 heures pour le compte de la 4ème journée de Ligue 1.

