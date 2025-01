Juventus : Randal Kolo Muani a bluffé tout le monde pour ses débuts

Rebondir ou s’enfoncer. Randal Kolo Muani a visiblement fait son choix. En rejoignant la Juventus Turin cette semaine, l’international tricolore s’est offert un nouveau défi grand luxe : réussir dans un top club européen, après s’être pris les pieds dans le tapis au PSG. «On a discuté longtemps avec le coach (Motta), il m’a expliqué sa philosophie en détail et m’a convaincu de signer pour la Juve. La Serie A ? J’ai hâte de m’y frotter», confiait-il, en substance, aux micros de son club cette semaine.

La suite après cette publicité

Thiago Motta a tout de suite accédé à sa demande, puisqu’il avait fait le choix de le titulariser ce soir pour le choc de Serie A face à Naples, leader du championnat et sur une série de 6 victoires. Un gros morceau, mais Kolo Muani en a vu d’autres dans sa carrière, comme retourner une finale de Coupe du Monde très, très mal embarquée. C’est donc avec son insouciance et sa légèreté habituelle que le natif de Bondy a abordé ce match, sur lequel il a d’ailleurs rapidement posé sa signature. D’entrée, il alternait les plaisirs et les dangers, comme sur ce laisser couler astucieux pour Yildiz, qui aurait mérité meilleure finition (12e).

Il lui aura fallu moins d’une mi-temps pour marquer

Très en jambes pour un joueur qui n’avait plus joué depuis presque deux mois, Kolo Muani s’offrait même son premier but depuis son doublé face à la Belgique mi-octobre. Et avec la manière : une superbe reprise de volée après avoir flairé le mauvais renvoi de la défense napolitaine dans sa surface (43e). On le mesurait à sa célébration, ce but était un véritable bol d’air frais, et Thiago Motta saluait d’ailleurs sa performance après la rencontre : «Je l’ai très bien vu, proactif. Nous étions tous d’accord avec le club sur le fait qu’il était un joueur capable de nous aider. À l’avenir, j’espère qu’il continuera comme ça».

La suite après cette publicité

Même dans une seconde période globalement dominée par les Napolitains, on sentait Di Lorenzo et Rrahmani à chaque fois sur les talons au moment de défendre sur le Français, finalement remplacé en fin de rencontre par Vlahovic (82e), mais qui aura donné envie d’être revu aux supporters turinois. «Nous n’avons pas manqué de personnalité, au contraire, nous l’avons montré beaucoup en première mi-temps en jouant un très bon football et en mettant nos adversaires en difficulté avec le ballon», expliquait Motta après la rencontre. Il va pouvoir compter sur Kolo Muani pour apporter ce supplément de personnalité. Il en est capable et l’a prouvé ce samedi.