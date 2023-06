Leeds : Sam Allardyce s’en va

La suite après cette publicité

L’histoire aura été de courte durée. Nommé à la tête de Leeds il y a un mois pour succéder à l’Espagnol Javi Gracia, Sam Allardyce a quitté son poste d’entraîneur. L’ancien entraîneur de West Ham n’a pas permis au club du Yorkshire d’éviter la relégation en Championship. En quatre rencontres dirigées à la tête des Peacocks, Sam Allardyce n’a pas enregistré le moindre succès, concédant un match nul face à Newcastle et trois défaites face à Manchester City, West Ham et Tottenham.

«Leeds United et Sam Allardyce peuvent confirmer que les deux parties ont mutuellement convenu de la fin du mandat de Sam au club à l’issue de la saison 2022/23. Sam a rejoint les Whites pour les quatre derniers matchs de la campagne et, malgré des performances fougueuses contre Manchester City et Newcastle United, l’objectif de rester en Premier League n’a pas été atteint», indique le communiqué. Pour l’heure, aucun nom n’a encore filtré concernant l’identité de son successeur.

