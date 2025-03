OL : le Portugal vole à la rescousse de Paulo Fonseca… avec des excuses surprenantes

Paulo Fonseca va bientôt être fixé sur son sort. Sauf incroyable rebondissement, l’entraîneur portugais de l’Olympique Lyonnais risque d’écoper d’une très lourde sanction après avoir agressé l’arbitre Benoît Millot lors du match OL-Brest (2-1). Le technicien rhodanien s’est rapidement excusé et a même proposé à la commission arbitrale de réaliser des travaux d’intérêts généraux. Cela suffira-t-il à atténuer sa sanction ? Rien n’est moins sûr, d’autant que certains médias évoquaient hier une sanction pouvant dépasser les frontières françaises. En attendant le verdict de la commission de discipline, prévu ce mercredi, plusieurs soutiens lusitaniens se sont manifestés pour défendre Fonseca. Hier, l’ancien défenseur du LOSC, José Fonte, a été l’un des premiers à réagir.

La suite après cette publicité

«S’il pouvait revenir en arrière, il n’hésiterait pas»

« Paulo s’est toujours montré comme une personne respectueuse, polie et professionnelle. Tous ceux qui ont travaillé avec lui et qui l’ont côtoyé le savent. C’était une situation anormale et exceptionnelle et je suis sûr qu’elle ne se reproduira plus jamais. » Depuis, d’autres compatriotes sont sortis du bois, comme le directeur sportif du FC Barcelone, Deco. «Paulo Fonseca a toujours été un professionnel exemplaire, tant sur le terrain qu’en dehors. Tous ceux qui le connaissent, connaissent sa droiture de caractère, sa passion pour le football et son respect pour le jeu et tous ceux qui y participent. Les situations stressantes arrivent dans le football, mais cela n’efface pas le sérieux et l’engagement de Paulo Fonseca pour ce sport.»

Directeur sportif de Bournemouth, Tiago Pinto a bien connu Paulo Fonseca puisqu’il était directeur général de l’AS Rome quand Fonseca en était l’entraîneur (2019-2021), avant l’arrivée de José Mourinho. Et pour lui aussi, le geste de Fonseca sur M. Millot n’est « qu’un » incident. « Paulo est une personne intègre, polie et très calme. L’incident du match de Brest ne reflète en rien la personnalité de Paulo, il s’agit à mon avis d’un cas isolé. Je pense qu’une série de facteurs exceptionnels ont conduit Paulo à agir de la sorte. D’après ce que je sais de lui, je suis sûr qu’il le regrettera et que s’il pouvait revenir en arrière, il n’hésiterait pas. Dans le football, les émotions nous entraînent parfois dans des situations inattendues et nous le regrettons ensuite, ce qui s’est certainement produit. Paulo Fonseca est un grand professionnel, un grand entraîneur et une excellente personne », a-t-il confié lors d’une table ronde relayée par Flashscore.

La suite après cette publicité

Le dérapage de Fonseca… lié à son passage en Ukraine ?

De son côté, José Pereira, président de l’association nationale des entraîneurs (ANTF) au Portugal, risque d’être le personnage le plus remarqué de cette ode à Fonseca, car ce dernier réclame une sanction minimale et ses arguments vont faire jaser. « Rien ne justifie l’action de Fonseca, il faut le reconnaître. Mais nous devons également reconnaître que son passé montre qu’il est une personne éduquée et respectueuse. Une personne qui est dans le milieu du football depuis des années et qui n’a jamais connu d’autre cas comme celui-ci. Étant donné l’historique de Paulo Fonseca, les institutions devraient infliger la sanction la moins lourde possible », a-t-il déclaré dans les colonnes d’O Jogo. Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir, notamment du côté de Marseille… Mais ce n’est pas tout ! Pour M. Pereira, Fonseca aurait été marqué émotionnellement par son passage en Ukraine (au Shakhtar Donetsk, ndlr). Ce qui expliquerait son émotivité.

« Il faut tenir compte du fait qu’il a traversé des années difficiles. Il a quitté l’Ukraine, un pays qu’il a été forcé de quitter. Il a fondé une famille avec une Ukrainienne, puis a eu des problèmes pour retourner au Portugal. Il y a des circonstances atténuantes qui doivent être prises en compte. Paulo mérite le respect de tous pour tout ce qu’il a fait dans le football et l’action ne peut pas passer inaperçue, mais à mon avis, il devrait être puni avec la sanction la plus faible possible pour ce type d’affaires ». Enfin, on reste en Ukraine où Darijo Srna, qui a été deux ans sous les ordres de Fonseca au Shakhtar, est également monté au créneau pour défendre son ancien coach. « J’ai travaillé avec Paulo au Shakhtar pendant plusieurs années et je peux dire qu’il a toujours été un exemple de professionnalisme. C’est un grand entraîneur et une grande personne qui s’est toujours impliquée positivement avec son équipe et ses joueurs. Je suis surpris par ce qui lui est arrivé en France, parce que je l’ai toujours vu très respectueux des arbitres, mais le football est un jeu émotionnel et parfois nos émotions peuvent prendre le dessus. » Vous l’aurez compris, si en France, l’opinion a unanimement condamné le geste de Fonseca, le Portugal et les proches de Fonseca espèrent de la clémence.