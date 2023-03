Allemagne : Jamal Musiala quitte le groupe

La suite après cette publicité

Mauvaise nouvelle pour la Mannschaft. Blessé aux ischio-jambiers, Jamal Musiala sera absent pour le prochain rassemblement de la sélection allemande. L’information a été dévoilée par le Bayern Munich, ce lundi. La jeune pépite allemande avait été remplacée par Julian Nagelsmann ce dimanche lors de la défaite du Bayern Munich face au Bayer Leverkusen (2-1).

«Jamal Musiala doit quitter l’équipe nationale allemande en raison d’une blessure. Le joueur offensif de 20 ans a subi une déchirure musculaire à la cuisse gauche. Musiala manquera donc les prochains matchs internationaux contre le Pérou et la Belgique», précise le communiqué. On ne connaît pas encore la durée d’indisponibilité du milieu de terrain de 20 ans, mais du côté des Bavarois, on espère le récupérer avant le match aller crucial face à Manchester City en Ligue des Champions.

À lire

Allemagne : Hansi Flick appelle 5 nouveaux