OM, LdC : Boubacar Kamara veut de l’amour propre !

Avec treize défaites consécutives en Ligue des Champions, l’OM est la risée de l’Europe. Contre l’Olympiakos ce mardi, le club phocéen a l’occasion de mettre un terme à cette terrible série. Et pour y parvenir, il faudra montrer beaucoup plus de choses que lors des quatre premières rencontres. Interrogé en conférence de presse d’avant-match, Boubacar Kamara (21 ans) demande de l’amour propre. « On a fait de la merde, on ne peut pas se cacher. Il faut avoir de l'amour propre. Il faut tout faire pour gagner ces 2 matches de Champions League. Il ne faut rien lâcher. »

Et l’objectif est double pour le milieu de terrain de l’OM, à savoir mettre fin aux défaites en C1, mais aussi gagner pour conserver une chance d’être reversé en Ligue Europa. « L'OM se doit de jouer l'Europe. Après la bonne saison de l'année dernière, on avait à cœur de faire un bon truc en Ligue des Champions, on va essayer de rebondir en C3. L'objectif, c'est la Ligue Europa. On va tout faire pour y arriver. Ça passera par une victoire demain contre l'Olympiakos », a expliqué l'international Espoirs tricolore. Une victoire que Marseille, mais aussi toute la France du football, attend…