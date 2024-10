La nouvelle soirée pathétique de Manchester United

Rien ne va plus à Manchester United. Les Red Devils sont une nouvelle fois partis pour signer une saison plus que décevante. L’arrivée d’INEOS ne semble rien changer. En Premier League, les hommes d’Erik ten Hag pointent à la treizième place du classement. Une honte après 214 M€ dépensés lors du dernier mercato estival. Et en coupe d’Europe, c’est pareil. Tenu en échec à Old Trafford par Twente (1-1), MU a vécu une soirée très compliquée sur la pelouse du Estadio do Dragão de Porto. Tout avait pourtant très bien commencé. Marcus Rashford avait ouvert le score dès la 7e minute, avant que l’Anglais ne se mue en passeur décisif pour Hojlund treize minutes plus tard. 2-0, Manchester United pensait se refaire la cerise au Portugal.

La suite après cette publicité

Une défense passoire

C’était sans compter sur les deux buts encaissés en sept minutes par Pepê et Samu Omorodion et le doublé de l’Espagnol au retour des vestiaires pour le 3-2. Une fâcheuse habitude sur la scène continentale. Lors de ses quatre derniers matchs européens (C1 et C3), MU a pris deux buts en quatre minutes contre le Bayern Munich en C1, en septembre 2023 (défaite 4-3). Moins d’un mois plus tard, les Mancuniens encaissaient deux buts en dix minutes face à Galatasaray à l’aller (défaite 3-2) et deux buts en neuf minutes au retour (3-3). Enfin, même scénario de fou contre Copenhague en novembre 2023 (deux buts en quatre minutes, défaite 4-3). Tout ça sans compter sur une statistique accablante pour Erik ten Hag.

À lire

Ligue Europa : l’OL écrase les Rangers, match fou entre Porto et Manchester United, l’AS Roma piégée en Suède

Depuis que le Batave a pris les rênes des Red Devils en 2022, aucun club de Premier League n’a encaissé trois buts (ou plus) par match plus souvent que MU. Harry Maguire a quand même permis aux Anglais d’arracher le point du match nul en toute fin de partie (3-3), mais pas de quoi satisfaire les observateurs. Preuve d’ailleurs de la tension régnant au sein de l’effectif mancunien, Bruno Fernandes a écopé d’un deuxième carton rouge lors de ses deux derniers matchs. Pour un joueur qui n’avait jamais été expulsé en 241 matches sous le maillot rouge, ça fait tache. Et que dire de ten Hag ? Sous ses ordres, Manchester United n’a remporté qu’un seul de ses dix derniers matches européens (5 défaites, 4 nuls, 1 victoire). Ancien joueur du club, Owen Hargreaves n’a pas été tendre avec l’ancien coach de l’Ajax.

La suite après cette publicité

Ten Hag en pleine galère

« Il s’est passé beaucoup de choses. Il y avait tellement de lacunes défensives. Manchester United n’a arrêté aucun centre et c’est ridicule de perdre 3-2 après avoir mené 2-0. Parfois, on a l’impression qu’ils arrivent à régler quelque chose et puis il y a autre chose qui ne va pas. Il faut qu’il soit cohérent avec sa défense. Il a remplacé ses deux défenseurs centraux titulaires par deux autres qui sont là depuis très longtemps : Jonny Evans et Harry Maguire. Il y a beaucoup de problèmes. Il est là depuis un certain temps Erik maintenant. Beaucoup de choses auraient dû être réglées. Je pense qu’il y aura beaucoup de questions après le match parce que ce n’est pas le niveau dont ils ont besoin pour être constants. », a-t-il déclaré sur TNT Sports. Erik ten Hag enchaîne les mauvais résultats et son poste est forcément plus que jamais menacé. D’ailleurs, même Harry Maguire concède que son coach risque de devoir faire face aux risques de son métier.

« Oui, pour être honnête, je pense que cela fait désormais six ans que je joue pour ce club. Je sais comment cela fonctionne et quand vous traversez une mauvaise période, les joueurs sont sous pression, mais aussi le manager. Il a suffisamment d’expérience, il est dans le métier depuis suffisamment longtemps. Il est dans ce club depuis suffisamment longtemps pour que je sois sûr qu’il sait comment y faire face. Cela fait partie intégrante du fait de jouer ou d’entraîner ce club. Cela fait partie du privilège que vous avez ». Mais le Batave s’accroche. «Nous y arriverons. Ne jugez pas sur le moment, mais à la fin de la saison. J’ai dit la même chose la saison dernière. Il faut attendre. Nous sommes en train de progresser, nous allons nous améliorer. Cela fait maintenant deux saisons que nous atteignons les finales. Attendez, nous devons développer et faire progresser cette équipe. Nous allons travailler et continuer. Nous allons nous battre. On voit l’esprit et le lien entre le staff et l’équipe, et les joueurs ont un esprit fort. Ils veulent réussir et nous sommes sur la bonne voie. Nous avons une bonne mentalité, mais c’est surtout sur le plan défensif que nous devons nous améliorer», a-t-il ainsi lancé sur TNT Sports. Reste à savoir si ses dirigeants seront du même avis, à l’heure où plusieurs suiveurs du club pensent que si ETH n’a toujours pas été limogé, c’est parce que son licenciement coûterait trop cher à MU…