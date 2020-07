Liga : pas de miracle pour Leganés face au Real Madrid, la Real Sociedad et Granada qualifiés pour l'Europa League

Champion depuis jeudi dernier, le Real Madrid terminait la saison à quelques kilomètres de la maison seulement, puisque les troupes de Zinedine Zidane se déplaçaient à Leganés, dans la banlieue sud de la capitale espagnole. En face, des Pepineros qui avaient encore une chance de se sauver en cas de bon résultat face aux Merengues et de mauvais résultat du Celta contre l'Espanyol. Pour ce duel, l'entraîneur français faisait un peu tourner, et Alphonse Areola, Lucas Vazquez, Vinicius Junior, Isco et Asensio démarraient par exemple la rencontre, conclue sur le score de 2-2. Et le vainqueur de cette Liga 2019/2020 démarrait fort, avec un but de Sergio Ramos dès la neuvième minute de jeu. Les Merengues géraient plutôt bien, mais peu avant la pause, Leganés allait égaliser. Avec un angle pratiquement fermé, Bryan Gil battait Areola (1-1, 45e+1).

Les Bleu et Blanc croyaient clairement au miracle, mais au retour des vestiaires, le duo Isco-Asensio allait remettre les siens devant. Le premier lançait à merveille le second qui s'en allait battre Cuéllar (1-2, 52e). Les locaux voulaient repartir à l'attaque, avec un bon Oscar Rodriguez, prêté par les Blancos, qui avait pris les commandes de son équipe. Roger Assalé posait aussi quelques soucis aux hommes de Zidane, mais Areola répondait plutôt bien lorsqu'il était sollicité par ses adversaires. L'attaquant ivoirien allait enfin trouver la faille à la 78e minute, après un bon service de Gil (2-2, 78e). Leganés était tout près du miracle, avec un penalty non sifflé qui fera polémique dans les prochaines heures, et jouera en D2 l'an prochain. Le Real Madrid loupe lui l'occasion de faire un "perfect" en remportant les 11 rencontres jouées depuis le confinement, mais personne n'en tiendra rigueur au champion d'Espagne en titre !

Il y avait de l'enjeu pour l'Europe

Mais en plus du match du Real Madrid, on avait plusieurs belles affiches pour conclure cette Liga. L'Atlético de Madrid accueillait ainsi la Real Sociedad, qui devait encore valider son ticket pour l'Europe. Les deux équipes se sont partagé les points (1-1). C'est Koke qui a marqué en premier (30e), alors que les Basques sont revenus dans le match grâce à Monreal (88e). Avec ce score et les autres résultats de la soirée, l'équipe de Saint-Sébastien sera, de justesse, présente en Europe la saison prochaine, et ce alors qu'elle était en pleine course pour la Ligue des Champions avant le confinement. De son côté, Séville, l'autre équipe qualifiée pour la Ligue des Champions, accueillait une formation de Valence huitième au coup d'envoi qui pouvait encore espérer une place en Europa League. Après une première période équilibrée, les locaux ont pris les devants en deuxième période grâce à Sergio Reguilon (56e). L'équipe de Julen Lopetegui termine comme prévu à la quatrième place, alors que Valence ne jouera pas de compétition européenne lors de l'exercice 2020/2021.

Getafe devait aussi gagner pour s'assurer de visiter les quatre coins du Vieux Continent l'an prochain. Face à Levante, les troupes de Pepe Bordalas se sont inclinées à la 90e+9 (1-0) en raison d'un but de Coke et ne disputeront pas de coupe continentale. Une rencontre marquée par de nombreuses décisions litigieuses au niveau de la VAR. La soirée a en revanche été brillante pour Granada, pourtant promu, qui pouvait croire à l'Europe. Et face à l'Athletic, les Andalous ont roulé sur leur adversaire (4-0) et ont décroché leur billet pour l'Europa League, grâce à des réalisations de Soldado, Puertas, Carlos Fernandez et Montoro. Un sacré exploit pour la formation du sud de l'Espagne qui devra tout de même passer par les barrages. Dans le bas de tableau, le Celta dépendait de lui même pour se sauver sur la pelouse de l'Espanyol, déjà relégué. Les Galiciens ont pris un petit point (0-0), mais avec le résultat de Leganés, les troupes d'Oscar Garcia seront toujours en Liga l'an prochain.

Les résultats de la soirée

Atlético de Madrid 1 - 1 Real Sociedad

Espanyol 0 - 0 Celta

Séville 1 - 0 Valence

1 - 0 Valence Granada 4 - 0 Athletic

4 - 0 Athletic Leganés 2 - 2 Real Madrid

Levante 1 - 0 Getafe

1 - 0 Getafe Osasuna 3 - 2 Majorque

Le classement final

Le champion : Real Madrid

Real Madrid Les qualifiés pour la Ligue des Champions : FC Barcelone, Atlético de Madrid, Séville (et Real Madrid)

FC Barcelone, Atlético de Madrid, Séville (et Real Madrid) Les qualifiés pour l'Europa League : Villarreal, Real Sociedad, Granada (pour les tours préliminaires)

Villarreal, Real Sociedad, Granada (pour les tours préliminaires) Les relégués : Leganés, Mallorca, Espanyol

Le classement intégral de la Liga à retrouver ici.