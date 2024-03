EdF : Didier Deschamps prend la défense de Kylian Mbappé

Une sacrée piqûre de rappel. Face à l’Allemagne au Groupama Stadium ce samedi, l’équipe de France a été séchement battu face à une Mannschaft supérieure sur tous les aspects du jeu. Et alors que beaucoup ont fustigé la pauvreté du jeu proposé par Didier Deschamps, les cadres des Bleus en ont également pris pour leur grade. En première ligne, c’est Kylian Mbappé qui a été pointé du doigt. Capitaine de cette équipe si amorphe samedi, l’attaquant du PSG n’a pas pesé dans le jeu et n’a pas montré l’étoffe d’un leader vocal sur le terrain. Une prestation qui a forcément fait jaser sur les réseaux sociaux. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Didier Deschamps s’est alors fendu d’une longue tirade pour défendre la prestation et l’attitude du Bondynois :

La suite après cette publicité

«Si vous attendez de Kylian qu’il hurle sur tout le monde, ce n’est pas Kylian. Il est devenu capitaine, certes. S’il y a à montrer la voie, c’est par ce qu’il fait sur le terrain, même s’il est amené à s’exprimer. Un match n’enlève pas tout ce qui a été fait avant. Ça remet un peu en éveil. Ce n’est pas une question de leadership. Quand on est moins bien, ce n’est pas parler pour haranguer les autres. C’est plus le fait de se parler entre les lignes pour corriger des positionnements. Ça, on doit être capable de le faire plus. C’est naturel pour certains joueurs, pour d’autres ça l’est moins. Il faut parler, ça permet de corriger.»