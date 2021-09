PSG-MHSC : Abdou Diallo salue la montée en puissance des Parisiens

Le Paris Saint-Germain réalise un début de saison canon en Ligue 1. En s'imposant face au MHSC (2-0) ce soir au Parc des Princes, le PSG a glané un huitième succès consécutif en championnat. Une nouvelle victoire parisienne rassurante avant la réception de Manchester City mardi en Ligue des champions. Interrogé à l'issue de la rencontre, Abdou Diallo a affiché sa satisfaction d'avoir glané trois nouveaux points cette semaine.

« Ça va prendre du temps. On n’a pas été convaincu au niveau du contenu ces derniers matches. Mais on avance, on grandit en tant qu’équipe. On commence à être un peu plus solide, mieux en bloc. Je pense que cela va venir. En tout cas on est sur la bonne voie. Ce qui est bien c’est que l’on sent l’envie de bien faire ensemble. C’est un très très bon point. Ecraser le championnat ? C’est plus facile à dire qu’à faire. Il faut être exigeant, toujours mettre la barre plus haut et ça va le faire, » a ainsi confié le défenseur parisien.