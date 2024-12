Barça : pas de recrutement en janvier ?

Le FC Barcelone a perdu 16 points en route lors des sept derniers matches de Liga disputés, perdant par la même occasion son statut de leader. D’abord encensé pour ses résultats immédiats, l’entraîneur Hansi Flick ne parvient pas à inverser la tendance négative des dernières semaines. Souvent dans ces cas-là, le mercato hivernal sert à apporter quelques modificiations bienvenues.

Mais ce serait oublier que le Barça n’a aucune marge de manoeuvre financièrement et qu’il doit déjà parvenir à enregistrer Dani Olmo pour la deuxième partie de saison en dégageant des revenus supplémentaires. Comme le rapporte Marca, il a donc déjà été décidé qu’il n’y aurait aucune arrivée sur le mercato hivernal. Aucun départ n’est non plus prévu par la direction sportive.