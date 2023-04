PSG : Marco Verratti, ça commence à faire beaucoup…

La suite après cette publicité

À 30 ans, Marco Verratti est l’un des cadres du Paris Saint-Germain. Mieux que ça. Recrue la plus ancienne de l’ère QSI (arrivé en 2012), le petit Italien est censé être l’un des patrons de l’équipe de Christophe Galtier. Un joueur d’expérience sur lequel un coach et ses partenaires peuvent s’appuyer, notamment en cas de fortes turbulences. Mais au final, plus les saisons passent, plus les critiques s’accumulent. La saison dernière, Verratti en a agacé plus d’un en passant pas moins de 84 jours à l’infirmerie.

Et quand il n’est pas blessé, petit Hibou déçoit sur le terrain. Comme le reste de son équipe, Verratti a signé un début de saison prometteur sous l’ère Galtier, avec Vitinha à ses côtés. Certains voyaient déjà l’Italien évoluer aux côtés de son remplaçant, à savoir un joueur technique capable de casser les lignes. Et puis tout s’est essoufflé. Auteur de prestations de plus en plus quelconques, l’Italien semble avoir perdu son tranchant. Certes, il n’est pas aidé par un PSG incapable de reconstituer un milieu de standing mondial digne du trio Motta-Verratti-Matuidi, mais l’absence de réaction de l’Italien interpelle.

PSG : Marco Verratti s’est blessé face à l’OL

En clair, son statut au sein de l’équipe et dans la grille salariale du club (4e salaire plus élevé de l’effectif) ne se ressent pas vraiment sur le terrain. Lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich, il a d’ailleurs été à l’origine d’une grosse erreur de relance qui a coûté un but à son équipe. Tant de fois encensé pour sa capacité à prendre de gros risques dans sa surface pour relancer le jeu, le Transalpin savait que cette « manie » allait lui coûter cher le jour où le niveau de ses prestations ne suivrait plus. C’est aujourd’hui le cas. Mais face à la vague de critiques, le numéro 6 parisien assurait pourtant, deux semaines après sa bévue, qu’il avait les épaules pour assumer.

Verratti, entre déceptions et blessures à répétition

« J’ai eu tant de félicitations depuis longtemps en France, là, j’ai fait une erreur, les critiques sont logiques. La critique fait partie du football, je me suis trompé et j’ai été critiqué. Je sais quand je me trompe, j’ai de larges épaules. J’ai une énorme passion pour le football, une critique ne m’arrêtera pas. » Une belle déclaration qui n’a toutefois pas été suivie d’effets notables. Dimanche, par exemple, Verratti a été l’un des joueurs les moins bien notés face à l’OL. Beaucoup de déchets techniques au programme et surtout une nouvelle sortie sur blessure. Déjà passé à l’infirmerie à deux reprises depuis le début de l’année 2023, Verratti avait déjà été pointé du doigt lors de son forfait face à l’AS Monaco le 11 février dernier. Cette fois, le milieu serait touché musculairement. De quoi mettre le PSG encore plus sous pression dans cette fin de championnat, au vu du rendement des autres milieux de terrain. Un constat face auquel Paris n’est pas exempt de tout reproche, le club francilien n’ayant toujours pas su trouver un concurrent/successeur de poids à l’Italien.

Et pour Verratti, c’est une histoire sans fin qui se répète. Au final, c’est sans doute Laurent Blanc qui a parfaitement résumé la carrière parisienne de l’Italien, au micro de Prime Video. «Je lui disais ce que je percevais, oui, tu es fort avec le ballon, mais il faut s’entraîner, il faut être au top physiquement. Si tu n’es pas au top physiquement, tu ne seras pas mis en valeur. Le fait de ne pas avoir remplacé Thiago, je pense a été préjudiciable pour le jeu de Marco, et je pense que Marco dans la vie de tous les jours n’a pas fait le nécessaire. Mais je le dis ça parce que je l’aime.» L’avantage pour le PSG, c’est que si Verratti a bien signé un contrat dont une partie de son salaire est fixée par son temps de jeu, le club de la capitale fera de belles économies !