Le Barça annonce un accord avec l'Atlético Madrid pour Luis Suarez !

La fin de l'aventure barcelonaise a sonné pour Luis Suarez. En six saisons du côté du Camp Nou, l'attaquant uruguayen aura explosé tous les compteurs, étant le plus fidèle acolyte de Lionel Messi et signant des saisons monstrueuses, comme l'exercice 2015/2016, qu'il termine avec 59 réalisations au compteur. On se rappelle aussi de ce trio avec l'Argentin et Neymar, la MSN, qui aura marqué une époque du côté de Barcelone, avec ce titre européen en 2015.

Mais ces dernières saisons, l'Uruguayen n'avait plus forcément la cote. Physiquement, il semblait avoir baissé d'un cran, et paraissait moins efficace dans les derniers mètres, ce qui lui a valu quelques critiques venant du public. Le fait qu'il n'ait jamais eu de vrai concurrent pour le booster et le motiver a aussi été assez mal vu par certains supporters.

Le nouveau soldat de Simeone

Et son salaire conséquent (autour des 15 millions d'euros net par saison) commençait à peser lourd dans les comptes du Barça, dans une situation financière délicate. D'où la volonté de s'en séparer, alors qu'il n'entrait également pas dans les plans de Ronald Koeman. Il fallait cependant encore trouver un accord pour une résiliation de contrat, puisqu'au début, l'Uruguayen ne souhaitait pas partir sans toucher l'intégralité de son contrat.

Finalement, le FC Barcelone va bien toucher un petit peu d'argent dans le transfert de l'Uruguayen ! « Le FC Barcelone et l'Atlético Madrid sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur Luis Suárez. Le club madrilène paiera au FC Barcelone 6 millions d'euros en variables. Le FC Barcelone tient à exprimer publiquement sa gratitude à Luis Suárez pour son engagement et son dévouement et lui souhaite le meilleur pour l'avenir », peut-on lire sur le communiqué des Culés.