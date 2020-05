L'OL réagit au départ de Grégory Coupet

Célèbre gardien de l'Olympique Lyonnais, devenu entraîneur... des gardiens, Grégory Coupet a quitté les Gones pour signer du côté de Dijon, mercredi. Un départ que le principal intéressé a justifié sur Twitter. «Je suis triste bien sûr de partir de l’OL mais je n’avais plus de contrat et aucune nouvelle de ma direction. Je suis très heureux du challenge que Monsieur Delcourt me propose et aussi très heureux de retrouver quelques potes...».

Quelques instants plus tard, c'est l'Olympique Lyonnais qui a publié un communiqué pour évoquer le départ de Grégory Coupet. « En fin de contrat avec l’OL à la fin du mois de juin, Grégory Coupet a décidé de s’engager avec le Dijon FCO. La légende du club en tant que gardien avait fait son retour dans son club de cœur en 2018 dans un tout autre costume, celui d’entraîneur des gardiens de l’équipe professionnelle. L’Olympique Lyonnais remercie Grégory Coupet pour ses deux saisons au sein de notre encadrement technique et le club lui souhaite bonne chance et beaucoup de réussite dans son nouveau challenge du côté de Dijon », a déclaré le club lyonnais.