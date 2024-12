PSG - OL : la sortie remarquée d’Ousmane Dembélé sur sa relation avec Luis Enrique

C’était un petit événement ce dimanche soir au moment de l’annonce des compositions entre le PSG et l’OL. Trois semaines après sa dernière titularisation et donc son carton rouge contre le Bayern Munich, Ousmane Dembélé était de retour dans le onze de départ de Luis Enrique. Attendu sur le couloir droit de l’attaque, il a finalement eu un rôle d’attaquant axial qu’il a maîtrisé. Buteur dès le début du match sur un bon service de Doué, il s’est clairement montré à son avantage et a été dans tous les bons coups.

« J’ai eu la possibilité, quand je jouais au FC Barcelone, de jouer en tant que numéro 9. Après, avec le changement de position qu’on fait constamment dans cette équipe, l’ailier peut se retrouver 9 et inversement donc ça ne change rien », a-t-il d’abord analysé. Mais Ousmane Dembélé a surtout dû répondre aux questions sur sa relation avec Luis Enrique, décrite comme conflictuelle dans la presse. Car forcément, avec des prises de parole assez rares dans la presse, le Français avait l’occasion de mettre les choses au clair.

Ousmane Dembélé met les choses au clair

S’il a été interrompu par le showman Presnel Kimpembe en pleine réponse en zone mixte, l’international français a été clair sur son lien avec le coach Espagne. « J’ai quand même joué les derniers matches (rire), pas titulaire. Mais comme il l’a dit, on n’est pas frères, ce n’est pas mon père, c’est une relation entraîneur-joueur. Moi je le connais depuis un peu plus longtemps. On essaie de tout faire pour que le PSG grandisse, gagne des titres, joue bien et fasse plaisir à tout le monde. » De quoi répondre aux différentes interrogations, mais pas de quoi non plus faire taire les rumeurs d’une relation tendue.

Amené à rebondir sur le sujet, Dembélé a ensuite tenu à se recentrer sur son match du soir. «On savait que ce serait un match difficile. Lyon fait une très bonne saison et revient bien. Il a fallu être sérieux pour les battre. Un match dure 90 minutes mais c’est vrai que sur les 15 premières minutes, on a mis énormément d’intensité, on ne les a pas laissé respirer et on est récompensés avec ces deux buts. On a eu deux ou trois occasions pour tuer le match, ils sont revenus à 2-1. Mais globalement on a fait un beau match, on a maîtrisé». Une sortie médiatique remarquée de la part d’Ousmane Dembélé qui devrait faire parler. Mais en tout cas, l’ancien du Barça confirme qu’il entretient une relation sans folie avec Luis Enrique…