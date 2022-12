Manchester United : Lisandro Martinez n’était pas loin de rejoindre Arsenal

Dans un entretien accordé à Voetbal, Erik ten Haag, l’entraîneur de Manchester United, a fait une intéressante révélation sur les dessous de l’arrivée de Lisandro Martínez en Angleterre. « Martinez lui-même voulait quitter l’Ajax. Si nous ne l’avions pas pris, il serait allé à Arsenal. Ils le voulaient de toute façon, il était la priorité absolue là-bas. Licha m’a appelé à un moment donné : "Coach, écoutez, je quitte l’Ajax de toute façon. Je peux signer à Arsenal, mais si vous me voulez, je vais à Manchester United".

Je me suis dit que je ne devais pas me tirer une balle dans le pied, ni dans celui de United. Il ne voulait vraiment pas rester à Amsterdam, c’était hors de question. Puis nous avons frappé et tout s’est arrangé », a ainsi raconté l’ancien entraîneur de l’Ajax, lui qui avait d’ailleurs eu l’opportunité de travailler avec le néo-champion du Monde argentin.

