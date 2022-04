PSG : Sergio Ramos n'a pas dit son dernier mot

La suite après cette publicité

Ces derniers temps, les oreilles de Sergio Ramos ont beaucoup sifflé. Arrivé au Paris Saint-Germain l’été dernier, le défenseur espagnol âgé de 36 ans ne fait qu’encaisser des vagues de critiques. Il faut dire qu’il est difficile de faire autrement quand vous avez un joueur payé 7,5 M€ et qui ne compte que neuf apparitions, toutes compétitions confondues, sous son nouveau maillot.

En Espagne, médias et observateurs ne se gênent plus d’ailleurs pour se payer l’ancien capitaine du Real Madrid en lui reprochant d’avoir fait la plus grosse erreur de sa carrière. À Paris, la situation s’est également dégradée. Revenu sur les terrains de Ligue 1 le 3 avril dernier contre Lorient (5-1), après dix semaines d’absences, Ramos a été accueilli par les sifflets du Parc des Princes.

Un changement d’attitude du public parisien vis-à-vis de l’Ibère accompagné de bruits de couloir insistants concernant le désir du PSG de se séparer de son numéro 4 en fin de saison. Pourtant, Ramos compte bien répondre à ces critiques. Nul ne sait si cela sera suffisant pour le faire rester, mais l’ex-Madrilène a le mérite de vouloir réagir. Hier soir, SR4 a disputé son quatrième match de Ligue 1 consécutif (2 titularisations). Une première depuis son arrivée dans la capitale.

Ramos veut réagir

Aligné dans une défense à trois, aux côtés de Marquinhos et Thilo Kehrer, Ramos a parfois été mis à l’épreuve par la vitesse des attaquants angevins, mais il a été plutôt bon. Plus à l’aise dans un système qui lui évite de se retrouver trop souvent en un contre un, Ramos a pu étaler sa science du placement et ses nombreuses transversales ont été un régal pour les yeux. Petit bonus, il a inscrit le but du break juste avant la pause, son deuxième en championnat.

Désireux d’honorer sa dernière année de contrat, Sergio Ramos était certes davantage attendu pour les grands rendez-vous (il n’a disputé aucun match de Ligue des Champions avec le PSG) plutôt que pour un match comme celui d’hier. Mais l’ex-Merengue semble visiblement s’être fixé comme objectif de prouver qu’il n’est pas une star en pré retraite. Affaire à suivre.