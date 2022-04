PSG : Sergio Ramos veut encore jouer 5 ans !

Arrivé au Paris Saint-Germain l'été dernier, Sergio Ramos (36 ans) vit pour l'heure une expérience délicate dans la capitale française. Titulaire à trois reprises seulement en Ligue 1, le défenseur espagnol du club parisien a surtout été gêné par une blessure au mollet. Un contre-temps qui ne perturbe cependant pas les ambitions de l'ancien Madrilène, bien décidé à poursuivre quelques années au plus haut niveau.

«J'aimerais jouer entre 4 et 5 ans de plus à haut niveau puis vivre une autre expérience. J'ai deux ans à Paris, on va essayer d'en faire trois et puis on verra. Tant que le physique tient, je pense réussir à garder l'esprit concentré», a ainsi déclaré Ramos dans une interview accordée à Prime Video.