LdC, PSG : Eric Choupo-Moting ne se remet pas de la défaite en finale face au Bayern

La suite après cette publicité

Pas toujours le plus apprécié au Parc des Princes, Eric Choupo-Moting fait maintenant les belles heures du Bayern Munich. Notamment cette saison où il a déjà inscrit 13 buts avec les Munichois. Avant le choc avec son ancien club ce mardi soir, l’international camerounais a accordé une interview à RMC Sport. Il est notamment revenu sur le souvenir douloureux de la défaite en finale de Ligue des champions 2020 face aux Bavarois. (1-0).

« Ceux qui ont toujours les images à l’esprit peuvent voir qu’il y avait beaucoup d’émotions et c’était un sentiment incroyable. D’aller en finale était très spécial. Malheureusement, nous avons perdu, cela fait toujours mal mais en fin de compte, on a joué contre une top team et je suis très fier d’avoir joué pour une telle équipe. Dans la foulée, tu es super déçu. Tu as beaucoup d’attente et tu te dis après coup que cela aurait été vraiment spécial si tu avais gagné le titre parce que cela reste à jamais. »

À lire

L’avenir d’Eric Maxim Choupo-Moting se précise

Pour ce tant attendu PSG-Bayern, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 100€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre et misez 100€ sur une victoire parisienne pour tenter de remporter 268€ (cote à 2,68, soumise à variation).

La suite après cette publicité

Suivez la rencontre PSG -BAYERN en Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match.