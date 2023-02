LdC, PSG - Bayern : Christophe Galtier calme les supporters parisiens

La suite après cette publicité

A la veille de la réception du Bayern Munich, au Parc des Princes en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Christophe Galtier a tenu à revenir sur le climat quelque peu anxiogène qui règne autour du club parisien depuis le début de l’année : «C’est toujours difficile. On comprend tous la colère de nos supporters, ils ont assisté à un match difficile. Demain, je sais qu’ils nous encourageront et répondront présent. Sur un plan personnel, je leur ai fait un signe à la fin du match. Certains ont souhaité aller les voir, d’autres non. C’est comme ça. Il ne faut pas juger. Evidemment qu’on comprend tous la déception et la frustration de nos supporters. Mais, il y avait de la frustration et de la colère chez nos joueurs aussi», a déclaré l’entraîneur parisien en conférence de presse ce lundi.

Après la défaite contre Monaco, en championnat samedi dernier, la majorité des joueurs - hormis Presnel Kimpembe et Gianluigi Donnarumma - ont refusé de venir saluer et s’expliquer avec les groupes de supporters parisiens, venus faire le déplacement au Stade Louis II. Alors que le PSG entame un mois de février crucial, les premières échéances se sont plutôt mal déroulées avec une élimination en Coupe de France contre l’OM puis un revers face à Monaco en Ligue 1.

À lire

LdC, PSG - Bayern : les mots forts de Neymar

Pour ce tant attendu PSG-Bayern, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 100€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre et misez 100€ sur une victoire parisienne pour tenter de remporter 268€ (cote à 2,68, soumise à variation).

La suite après cette publicité

Suivez la rencontre PSG -BAYERN en Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match.