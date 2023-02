Monaco - PSG : les excuses de Gigio Donnarumma aux supporters parisiens

Après la défaite face à Monaco (3-1), lors de la 23ème journée de Ligue 1, le gardien du Paris Saint-Germain a tenu à s’excuser auprès des supporters parisiens qui ont fait le déplacement. C’est d’ailleurs le seul joueur à avoir pris le temps de saluer le groupe de supporters parisiens présents au Stade Louis II ce samedi après-midi. Au micro de Prime Video, l’ancien portier milanais a expliqué qu’il avait conscience de la situation compliquée dans laquelle se trouve le club de la Capitale, à quatre jours de la réception du Bayern Munich.

«Il n’y pas d’excuse pour ce match compliqué et pour cette défaite. Nous sommes déçus et on doit s’excuser auprès les supporters. On voulait faire mieux mais on doit penser au positif, nous sommes en tête du classement. On reste positif malgré tout, car c’est un moment difficile avec des matchs pas faciles. Maintenant, on doit travailler et se concentrer sur mardi», a déclaré le portier italien.

