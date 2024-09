Manchester United : la semaine de tous les dangers

« Ils se battent pour chaque mètre, et pas nous. 99% n’est pas suffisant, il faut donner 100% ». Voilà l’une des phrases lâchées par un Erik ten Hag désabusé hier soir, après le match nul de son équipe face au FC Twente, le club qu’il supporte depuis petit et où il a joué. Manchester United avait pourtant fait le plus dur en ouvrant la marque par Christian Eriksen en première période, mais a fait preuve de légèreté par la suite, laissant un joueur adverse franchir 50 mètres balle au pied, sur le but égalisateur. Cette action a clairement agacé Ten Hag. « Le but est une erreur collective, un joueur de Twente ne peut pas dribbler sur le terrain sans se faire arrêter. On ne peut pas concéder un but comme ça. »

Et forcément, la presse anglaise tombe sur les Red Devils ce matin après cette nouvelle contre-performance. « On peut clairement se demander si l’équipe s’améliore sous Erik ten Hag, avec 3 victoires en 7 rencontres malgré 200 millions de livres dépensés », tacle ainsi le Daily Mail. Après un succès initial contre Fulham, MU s’est pris deux gifles face à Brighton puis Liverpool, avant de vaincre un faible Southampton et de concéder un 0-0 contre Crystal Palace en Premier League. Seulement 11e du classement après 5 journées, le club mancunien rate donc son début de saison, et c’est bien Ten Hag qui pourrait en faire les frais.

Ten Hag sous pression

Maintenu en poste in extremis puisque le nouvel actionnaire Sir Jim Ratcliffe n’a pas trouvé le candidat idéal, le coach néerlandais est aujourd’hui déjà sous pression. Et le calendrier ne l’épargne pas. [Réception de Tottenham ce week-end]((https://www.footmercato.net/live/5088973827110285797-manchester-united-vs-tottenham), déplacement à Porto en Ligue Europa jeudi, puis nouveau déplacement cette fois du côté d’Aston Villa. Trois adversaires sérieux, contre lesquels un mauvais résultat pourrait définitivement faire basculer la saison de MU. Conscient qu’il n’a pas les faveurs de la nouvelle direction, Erik ten Hag peut déjà craindre cette série de rencontres et la trêve internationale qui s’ensuit.

En cas de mauvais résultats, cette trêve d’octobre pourrait clairement être utilisée par le board pour prendre le temps de la réflexion concernant un changement d’entraîneur. Avant même le début de la saison, il était clair qu’Erik ten Hag ne survivrait pas à une mauvaise série. Or, avec ce nouveau couac sur la scène européenne, la pression monte d’un cran. Et on ne sent pas un vestiaire prêt à tout pour sauver la peau de son entraîneur. La prochaine semaine, qui s’annonce terrible, sera celle du verdict.