OM : AVB ne relancera pas Mitroglou

L'Olympique de Marseille recherchait une doublure pour Dario Benedetto sur le dernier marché des transferts. Il n'a pas trouvé l'homme idoine malgré plusieurs tentatives. Voilà donc le club phocéen sans solution alternative, alors qu'il compte quand même dans son effectif le flop Kostas Mitroglou. Et si le Grec revenait dans la rotation à la faveur de ce coup du sort ? Eh bien non, assure l'entraîneur André Villas-Boas.

« Kostas est dans la même position que Sertic la saison dernière. On a dit qu'on ne comptait pas sur lui, il n’a pas trouvé de solution, il est sous contrat. Je ne pense pas qu'il va être réintégré. Enfin, je ne pense pas qu'il va avoir sa chance. C'est une chose que je n'aime pas faire, mais j'ai choisi mon effectif pour cette saison et il n'est pas dedans. J'ai été plutôt clair. Tout le monde a le droit de revenir, mais je ne pense pas », a lancé AVB en conférence de presse. Mitroglou n'a plus qu'à prendre son mal en patience.