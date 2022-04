PSG - RC Lens : les compositions probables

La suite après cette publicité

L'enjeu est grand, le dénouement pourrait quant à lui être heureux. Dans le cadre de la 34ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit le Racing Club de Lens, ce samedi à 21 heures, avec la ferme ambition de sécuriser un dixième titre de champion de France. Pour ce faire, la mission est simple. Les joueurs de la capitale devront obtenir un simple match nul face aux Sang et Or. En cas de défaite, il faudra alors compter sur l'OM et le fait qu'il ne gagne pas face à Reims, dimanche soir. Forts de 4 succès de rang en L1, les Parisiens auront donc à cœur de poursuivre cette belle série devant leurs supporters, malgré le contexte pesant depuis l'élimination en Ligue des Champions face aux Merengues.

En face, le RC Lens, septième au classement, pourra quant à lui s'appuyer sur ses trois dernières victoires consécutives dans l'élite. Large vainqueur de l'OGC Nice (3-0) avant de s'offrir le derby du Nord contre Lille (2-1) et de confirmer contre Montpellier en milieu de semaine (2-0), le club nordiste est toujours en course pour l'Europe. En cas de succès et de faux pas de leurs concurrents directs, les Lensois pourraient ainsi revenir à hauteur du Stade Rennais, occupant actuellement la troisième place de Ligue 1. Une mission qui s'annonce malgré tout ardue face à des Parisiens invaincus à domicile (15 victoires, 1 nul contre Nice le 1er décembre dernier).

La «Decima» en ligne de mire !

Pour cette rencontre qui pourrait donc sacrer le club de la capitale, Mauricio Pochettino, privé de Michut (suspendu), Paredes, Draxler, Diallo, Herrera, Icardi ou encore Kurzawa (blessés/reprise), devrait donc aligner un 3-4-3. Dans les cages parisiennes, Donnarumma est pressenti pour débuter. Devant le portier italien, Marquinhos, Ramos et Kimpembe sont annoncés titulaires pour former la charnière à trois. Au milieu de terrain et bien aidés par Hakimi et Nuno Mendes dans des rôles de piston, c'est Gueye qui pourrait débuter aux côtés de Danilo. Enfin sur le front de l'attaque, Messi, Mbappé et Neymar devraient logiquement débuter.

De son côté, Franck Haise pourra quant à lui compter sur un groupe au complet même si Kakuta, Medina et Berg (blessés) demeurent incertains. Dès lors et pour tenter de créer l'exploit en terres parisiennes, le coach des Nordistes devrait opter pour un 3-5-2. Devant Leca, présent dans les buts lensois, Gradit, Danso et Haidara sont logiquement attendus pour former la défense à trois. Bien aidés par Clauss et Frankowski, alignés dans des rôles de piston, Doucouré, Fofana et Pereira Da Costa sont annoncés titulaires dans l'entrejeu. En attaque, Kalimuendo et Sotoca auront quant à eux pour mission de déstabiliser la défense des Rouge et Bleu.

