Serie A : la Juventus Turin arrache la victoire contre la Fiorentina

Après la défaite surprenante du Torino sur la pelouse de la Spezia (0-1), la douzième journée de Serie A se poursuivait, ce samedi à 18 heures, avec la 160e confrontation de l'Histoire entre la Juventus Turin (10e, 15 pts) et la Fiorentina (7e, 18 pts). À l'Allianz Stadium, les Bianconeri restaient, certes, sur un double succès en Ligue des champions face au Zénith (0-1, 4-2) mais n'avaient plus gagné en Serie A depuis leur match contre Rome le 17 octobre dernier (1-0). De son côté, la Viola, qui sortait d'une victoire contre la Spezia (3-0), se présentait malgré tout avec un bilan mitigé : deux victoires et trois défaites lors des cinq dernières rencontres. Pour ce match, la Vieille Dame optait pour un 4-4-2 où Dybala et Morata formaient le duo d'attaque. En face, les Gigliati alignaient un 4-3-3 avec Vlahovic, auteur de six buts cette saison, présent en pointe. Une affiche séduisante qui démarrait par une première grosse frayeur pour la Viola.

Contré par Morata, Terracciano voyait le ballon flirtait avec sa propre ligne de but (2e). Piqués à vif, la Fio réagissait rapidement mais la tête de Vlahovic était bien captée par Perin (7e). Un premier acte très équilibré où les deux formations ne parvenaient à trouver la faille même si Saponara, idéalement positionné au cœur de la surface turinoise, faisait trembler les hommes de Massimiliano Allegri (33e). Se partageant les temps forts, la Juve était tout proche de concéder un penalty juste avant la pause mais, après intervention de la VAR, l'arbitre ne sanctionnait pas une possible main de Sandro et renvoyait les 22 acteurs aux vestiaires. A la reprise, la Vieille Dame accélérait mais ni la tentative de Morata (50e), ni l'expulsion de Milenkovic (73e), ni la barre transversale trouvée par Chiesa (76e) ne permettaient aux Turinois de faire sauter le verrou des Violets. En infériorité numérique, les hommes de Vincenzo Italiano résistaient, Terracciano se montraient une nouvelle fois décisif devant Chiesa (88e) mais Cuadrado, d'une frappe croisée dans un angle fermé, libérait finalement les siens dans les ultimes secondes (1-0, 90+1e). Une courte mais précieuse victoire, avant la trêve internationale, qui permet à la Vieille Dame (8e) de revenir à hauteur de son adversaire du soir (7e).

