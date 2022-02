LdC : Boris Johnson demande la délocalisation de la finale

Le doute entoure le lieu où se disputera la prochaine finale de la Ligue des Champions. Ce match doit se tenir le 28 mai prochain à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg. Cependant, le conflit entre la Russie et l'Ukraine pourrait rebattre les cartes. En tout cas, le Premier ministre britannique Boris Johnson a livré son point de vue ce mardi devant le parlement.

PM Boris Johnson warning Putin will be left with: “A Russia that has pariah status… no chance of holding football tournaments in a Russia that invades sovereign countries.” Message there to UEFA re Champions League final #cfc #lfc #mcfc #mufc