Les débuts tonitruants de la nouvelle pépite Rodrigo Mora affolent le FC Porto

Le Portugal a souvent l’habitude de sortir de nouveaux cracks chaque année depuis son championnat. Qu’elles viennent du Sporting CP, de Benfica ou même du FC Porto, les pépites portugaises sont fréquemment scrutées de près et s’exportent généralement contre des chèques mirobolants. Cette année, les nouveaux talents portugais ne dérogent pas à la règle. Alors que Geovany Quenda brille avec le Sporting et que Tomas Araujo continue d’affoler ses courtisans au gré de ses excellentes prestations avec Benfica, Rodrigo Mora est en train de prendre de plus en plus de poids avec Porto. Seulement âgé de 17 ans, le milieu offensif a littéralement explosé ces dernières semaines avec les Dragoes.

La suite après cette publicité

Jeune espoir scruté de très près depuis de nombreuses années dans les équipes de jeunes du club, Mora était devenu le plus jeune joueur de l’histoire à jouer en Liga II avec l’équipe réserve du FCP. Finalement, son incorporation au groupe professionnel ne se sera pas fait attendre. Auteur de sept buts en neuf matches la saison passée avec les jeunes de Porto en Youth League, l’international Espoirs portugais (2 sélections) a goûté à ses premières minutes avec le maillot bleu et blanc cette saison. Après avoir disputé 21 minutes contre Bodo Glimt fin septembre en Europa League, Mora a foulé pour la première fois les pelouses du championnat portugais face à Arouca le week-end suivant.

Tout le monde est fan de Rodrigo Mora à Porto

Enchaînant et devenant un membre crédible de la rotation de Vitor Bruno, le natif de Custóias est monté en puissance. Et pour récompenser cette prise de pouvoir, l’adolescent a eu droit à sa première titularisation ce samedi face à Moreirense. Aligné en soutien de Samu Omorodion, le numéro 86 de Porto a délivré un caviar d’entrée à l’attaquant hispano-nigérian pour l’ouverture du score. Précis dans ses prises de balle et n’hésitant pas à prendre le bon risque quand il le fallait, Mora a brillé et crevé l’écran. Afin de parachever cette première titularisation très aboutie, le jeune milieu a inscrit le premier but de sa carrière. Percutant, le droitier a montré une certaine résilience pour s’y prendre à trois fois avant de marquer ce but qui restera inoubliable. Salué par ses coéquipiers, le jeune Rodrigo Mora a également eu droit aux louanges de son entraîneur Vitor Bruno à l’issue de la rencontre :

La suite après cette publicité

«Nous ne pouvons pas ignorer qu’il s’agit d’un saut vers un niveau de compétition beaucoup plus élevé. La plus grande joie d’un entraîneur est de voir un joueur évoluer, parce qu’à ce niveau, il faut penser plus vite, on résout un problème et on en a un autre à résoudre. Dans un grand club, la croissance doit se faire avec le ballon et il s’en sort bien, mais il y a encore des choses à régler lorsqu’il s’agit de travailler sans le ballon. À l’entraînement, une équipe comme le FC Porto passe 90 % de son temps à attaquer et doit apprendre à ne pas le faire. Il s’est très bien positionné. Il a été meilleur en deuxième mi-temps, comme on l’a vu sur le deuxième but, avec le ballon qui passait d’un côté à l’autre. Mora ne doit pas oublier qu’il a joué à la place d’un joueur qui, pour moi, a fait une prestation fantastique lors du match précédent, Namaso.» Adopté par son coach, le crack de 17 ans l’est également par ses coéquipiers, à l’image de Samu Omorodion. Outre une certaine complicité technique affichée sur le terrain, les deux hommes semblent proches en dehors et l’ancien buteur de l’Atlético de Madrid a tenu à saluer la prestation XXL de celui qu’il surnomme son frère. Bref, tout se passe bien pour Rodrigo Mora au FC Porto.