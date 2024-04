Dijon : premier but pour Messi !

Attaquant talentueux évoluant au Dijon FCO, Rayane Messi (16 ans) continue de battre les records avec le club bourguignon. Alors qu’il n’était connu que pour son nom de famille similaire à la légende argentine, l’international français U17 se révèle grâce à son talent et monte en puissance depuis un certain moment. La semaine dernière, déjà, il avait fêté sa première entrée avec l’équipe professionnelle de Dijon.

Entré en jeu à 16 ans, 10 mois et 13 jours, il est devenu le joueur le plus jeune à porter le maillot de Dijon dans un match officiel. Mais une semaine plus tard, Rayane Messi a encore régalé puisqu’il a ouvert le score et s’est offert son premier but en National 1, en fin de rencontre, pour permettre à Dijon de battre Orléans (1-0, 86e). Rayane Messi devient ainsi le plus jeune buteur du club dijonnais.