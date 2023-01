Le groupe de l’OL face à Ajaccio avec El Arouch mais sans Tetê et Gusto

Devant défier l’AC Ajaccio ce dimanche à 17h pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais aura à cœur de stopper une dynamique négative. Neuvièmes, les Gones tenteront de réagir en Corse et présentent un groupe de 21 éléments. Si Tetê et Malo Gusto en instance de départ sont absents, on note la présence des autres cadres.

Le classement de la Ligue 1 2022/2023 # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 8 Clermont 28 19 8 4 7 24 27 -3 9 Lyon 25 19 7 4 8 28 23 5 10 Nice 25 19 6 7 6 22 20 2 11 Reims 25 19 5 10 4 21 23 -2 12 Toulouse 23 19 6 5 8 29 34 -5 13 Nantes 21 19 4 9 6 21 24 -3 Voir le classement complet

Blessés, Castello Lukeba et Jeff Reine-Adélaïde sont les principaux absents. On peut noter les présences des jeunes éléments du centre de formation Mohamed El Arouch et Djibril Dib.

