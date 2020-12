PSG : Luis Fernandez se réjouit pour Mauricio Pochettino

Hier soir, Thomas Tuchel a dirigé son dernier match en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain. Le technicien allemand a été remercié et il va être remplacé par Mauricio Pochettino. Un entraîneur que connaît très bien Luis Fernandez, qui a eu l'occasion de le diriger quand il était joueur au sein du club de la capitale. Interrogé par France Football, Fernandez a évoqué cette arrivée probable.

«Il connaît la maison, il connaît le club. Il rassemble. Les joueurs vont l'aimer. Il a ce côté humain, cette approche, cet échange pour les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent s'exprimer. Il aime beaucoup le PSG, il me l'a toujours dit. Son passage au club a été quelque chose qu'il a apprécié. Il a apprécié les supporters et les supporters lui ont témoigné aussi cette affection. Il y a une bonne connexion. Pochettino, c'est un style où il réussit à mélanger tout ce que l'on aime quand on est joueur de football. Quand on a un entraîneur comme Mauricio, on a envie de se battre pour lui, on a envie de jouer pour lui, on a envie de faire des choses pour lui.»»