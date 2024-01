Justice : Youcef Atal va faire appel

Le verdict est tombé. Youcef Atal a été condamné à 8 mois de prison avec sursis simple, en plus une amende de 45.000 euros, et « une publication de la condamnation sur Nice-Matin et Le Monde aux frais du commandé ». L’Algérien a effectivement été reconnu coupable de « provocation à la haine à raison de la religion » suite à une publication controversée sur les réseaux sociaux, appelant notamment à la destruction d’Israël.

Il avait dix jours pour faire appel de cette décision de la justice. Selon nos informations, le latéral va bien faire appel et espère donc ainsi obtenir une réduction de cette peine. Pour rappel, il avait été également suspendu par la LFP pour 7 rencontres de championnat.